Homem que tentou matar mulher acusado de homicídio tentado

Em julho de 2016, na residência do casal, o arguido disparou na direção da mulher, mas a bala atingiu o filho mais novo, tendo o disparo provocado várias lesões, nomeadamente cegueira do olho direito, explica a PGDL.



O MP refere também que esta situação provocou "perturbações psicológicas graves" aos dois filhos menores do casal.



O MP requereu agora o julgamento em tribunal coletivo do arguido, que está em prisão preventiva desde setembro do ano passado.



O inquérito foi dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e executado pela Polícia Judiciária.

O Ministério Público (MP) acusou um homem pelos crimes de homicídio qualificado tentado, violência doméstica, ofensa à integridade física grave e detenção de arma proibida, indicou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).Segundo a PGDL, ficou indiciado que o arguido ameaçou e agrediu fisicamente a mulher diversas vezes entre 2011 e 2016.