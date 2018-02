Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem resgatado em alto-mar

Inglês de 35 anos estava sozinho numa embarcação com cerca de sete metros, em Lagos.

Por J.M.G. | 09:01

Um inglês de 35 anos teve de ser resgatado em alto-mar pela Autoridade Marítima, em Lagos. O homem estava sozinho numa embarcação com cerca de sete metros e apresentava dificuldades, "em virtude das más condições do mar e com entrada de água", explicou a Autoridade Marítima Nacional.



Sob coordenação do Capitão do Porto de Lagos, Luís Filipe Conceição Duarte, foi enviada para o local a embarcação salva-vidas ‘Diligente’, da estação de Sagres.