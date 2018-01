Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem salva condutor na ponte Vasco da Gama

Motorista está a ser louvado pelos Bombeiros de Alcochete.

Um condutor está a ser louvado pelos Bombeiros de Alcochete por ter salvo um motorista que se sentiu mal ao volante - e a criança que com ele seguia - na ponte Vasco da Gama, sentido sul-norte. Tudo se passou às 11h40 de domingo.



O condutor, que os bombeiros só ficaram a conhecer por Pereira, apercebeu-se de que o carro atrás de si estava em despiste "embatendo nos separadores laterais" com o motorista desmaiado.



"Colocou a sua viatura em frente do mesmo, conseguindo imobilizá-lo em segurança.



Tal ação "salvou duas pessoas", asseguram os bombeiros. O condutor acabou por recuperar.