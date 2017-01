Homem sobrevive a queda em poço

O que achou desta notícia?







Um homem de 51 anos, que estava a cortar lenha com um amigo numa propriedade agrícola, na Vestiaria, Alcobaça, desequilibrou-se e caiu a um poço, tendo sofrido apenas ferimentos ligeiros.O acidente ocorreu às 09h00 de ontem e a vítima foi socorrida por uma equipa médica do INEM e Bombeiros de Alcobaça. O amigo que o estava a ajudar, de 52 anos, ficou nervoso e muito ansioso com a situação e também teve de ser assistido.O poço onde a vítima caiu não tinha água, o que facilitou a operação de resgate e o posterior socorro.