Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sofre paragem cardíaca na piscina

Vitima sentiu-se mal quando praticava exercício na água.

Por J.C.R. | 09:01

Um homem de 56 anos sofreu uma paragem cardíaca, ontem de manhã, nas piscinas de Grândola. Foi socorrido pelos bombeiros locais e depois transportado ao hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, em estado considerado grave. Segundo o CM apurou, o homem sentiu-se mal quando praticava exercício na água.



O alerta foi dado por outros utentes, que prestaram os primeiros socorros. A rapidez dos bombeiros permitiu reverter a situação de paragem cardiorrespiratória. A vítima foi estabilizada no local e transportada de imediato ao hospital, onde ficou internada para observação médica.