Homem morre soterrado ao arrancar árvore

Acidente aconteceu pouco depois das 15h30, em Vila Cova, Fafe.

Por Fátima Vilaça | 17:12

Um homem de 49 anos morreu soterrado quando arrancava uma árvore, em Fafe. O acidente aconteceu esta quarta-feira pouco depois das 16h00, na localidade de Vila Cova e as buscas estenderam-se durante duas horas e meia.



Ao que o CM conseguiu apurar, o homem foi arrastado por uma enxurrada juntamente com a árvore que arrancava, junto ao rio Vizela, quando a terra cedeu.



No local estão bombeiros de Fafe, GNR, uma equipa médica da VMER de Guimarães e ainda uma equipa de trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe que foram para o local com uma máquina retroescavadora para remover a terra e tentar encontrar a vítima.



Nas buscas, estão envolvidos 18 operacionais, apoiados por sete veículos.