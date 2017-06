Ameaça de morte mãe e pai e tenta agredi-los

CM apurou, o homem já tinha protagonizado, anteriormente, outros episódios de violência doméstica contra os progenitores, que têm idade avançada. Segundo a vizinhança, já no dia anterior, segunda-feira, o homem tinha ido ao local, tendo também ameaçado e pontapeado a porta da casa dos pais para tentar forçar a entrada e agredi-los.



O homem foi ontem presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Portimão, mas até à hora de fecho desta edição, as medidas de coação ainda não eram conhecidas.



Um homem de 59 anos foi detido pela PSP após ameaçar de morte o pai e a mãe, com 85 e 83 anos, à porta da casa onde estes residem, na cidade de Portimão.O caso aconteceu ao final da tarde de terça-feira, perto das 19h00, quando os agentes da Esquadra da PSP de Portimão faziam patrulhamento na rua, no centro da cidade, e se depararam com o homem, de 59 anos, a pontapear repetidamente a porta de uma residência enquanto gritava, de forma agressiva, que ia matar o pai.Segundo oapurou, os agentes da PSP abordaram o indivíduo, mas este não acatou as ordens e começou também a ameaçá-los e a injuriá-los. Apesar da resistência, o homem acabou por ser manietado e detido, pouco depois, pelos agentes da PSP, no exterior da casa dos progenitores. Na sua posse, tinha uma faca com um comprimento de cerca de 15 centímetros e seis centímetros de lâmina.