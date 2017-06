Homem trazia haxixe para Portugal

Feita revista ao homem, as autoridades espanholas descobriram um pacote com 426,73 gramas de haxixe, escondido num banco.

Um homem foi preso em Trujillo, Espanha, após ter sido apanhado pela Guardia Civil local no interior de um expresso com destino a Lisboa, na posse de haxixe que pretendia vender no nosso país.O detido, de nacionalidade brasileira, foi intercetado na segunda-feira numa paragem de autocarros daquela localidade.Mal os agentes da Guardia Civil entraram no autocarro desconfiaram, de imediato, do suspeito.