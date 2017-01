Homem viola idosa em assalto

Como foi reconhecido, o autor do crime atirou a idosa ao chão, violou-a e agrediu-a, deixando-lhe marcas da agressão por todo o corpo. Segundo o filho, o suspeito terá apenas conseguido roubar uma mala de senhora.



Durante a madrugada deste sábado, "partiu um vidro da porta e entrou dentro de casa, para ver se conseguia roubar algum dinheiro ou outros valores que ela pudesse ter", conta o filho, acrescentando que a mãe, que reside sozinha, acordou com o barulho e acabou por confrontar o ladrão.Como foi reconhecido, o autor do crime atirou a idosa ao chão, violou-a e agrediu-a, deixando-lhe marcas da agressão por todo o corpo. Segundo o filho, o suspeito terá apenas conseguido roubar uma mala de senhora.A vítima chamou os filhos, que alertaram a GNR de Alpiarça. O suspeito acabou por ser detido ao final da manhã e entregue à Polícia Judiciária.Segundo oapurou, o homem tem antecedentes criminais por furto. Peritos do Laboratório de Polícia Científica estiveram na casa da idosa, a recolher indícios.

Um homem de 28 anos foi detido ontem pela GNR por suspeita de ter violado uma idosa, de 86, durante um assalto à sua residência, na aldeia do Frade de Cima, no concelho de Alpiarça.A vítima foi transportada para o gabinete médico-legal do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi submetida a exames periciais para apurar vestígios de uma eventual violação.Um dos filhos da idosa explicou aoque o suspeito do crime é conhecido da família desde pequeno. Há poucas semanas "andou lá em casa a fazer uns trabalhos por conta do meu irmão. Foi aí que deve ter pensado em assaltar a casa da minha mãe, que fica ao lado", disse o filho da vítima.