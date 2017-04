Homens abusam de sete menores

O que achou desta notícia?







A PJ prendeu quatro homens, entre os 18 e os 52 anos, suspeitos de abusarem sexualmente de sete menores. A diretoria do Centro apanhou dois dos suspeitos.Um, de 52 anos, abusou do filho durante 8 anos e de um amigo deste, também menor, em Cantanhede. O outro, de 31, aliciou três meninas de 12 e 14 anos através das redes sociais, em Tondela. As vítimas foram alvo de abusos. Está com apresentações e proibido de contactar as vítimas.Já a PJ de Setúbal prendeu dois jovens de 19 e 18 anos. O primeiro teve relações com uma menor de 13 anos. O segundo engravidou a namorada menor, que abortou.