Homens do Processo Marquês com “consciência tranquila”

Amadeu Guerra diz que o DCIAP “cumpriu com a sua função e dever”.

Por Débora Carvalho | 01:30

"Cumprimos a nossa função. Fizemos o nosso dever. Todos estamos de consciência tranquila, claro". As palavras são de Amadeu Guerra, diretor do Departamento de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que nos últimos quatro anos investigou José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês.



Rosário Teixeira, o procurador que liderou o inquérito no DCIAP, afirmou ontem, aos jornalistas, que está confiante na solidez da acusação. "Senão não teria sido deduzida", frisou.



A equipa de procuradores tinha até dia 20 de novembro para deduzir a acusação, mas antecipou-se. Sobre os prazos, comentou apenas: "acabou quando acabou", negando qualquer constrangimento ao tentar cumprir os prazos definidos pela Procuradoria-Geral da República.



Quando questionado acerca do possível impacto das críticas dos advogados, Rosário Teixeira acrescentou que "isso está resolvido processualmente, não é uma questão".



Carlos Alexandre é outro dos homens do processo. É o juiz de instrução criminal, apelidado de ‘superjuiz’, que validou as suspeitas do Ministério Público e mandou prender o antigo primeiro-ministro, no dia 21 de novembro de 2014, à chegada de Paris, no Aeroporto de Lisboa. O juiz interrogou três vezes José Sócrates durante várias horas.



O antigo governante e os restantes arguidos terão agora que enfrentar o julgamento. Mas antes disso, poderão voltar a estar frente a frente com Carlos Alexandre, caso seja este juiz a conduzir a fase de instrução.