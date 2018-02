Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida afastou família da vítima

Miguel Silva estrangulou a namorada no Algarve.

Por Tiago Griff | 08:32

"Ele proibia-a de falar com os amigos e até com a família". Foi assim que a mãe de Regina Nunes – a jovem que morreu estrangulada em setembro de 2016 – lembrou a relação com o homicida, Miguel Silva, que esta quarta-feira começou a ser julgado, em Faro, por homicídio qualificado e profanação de cadáver.



Ao testemunhar em tribunal, Mónica Isabel lembrou que a família nunca aceitou o relacionamento entre os dois, não só pela diferença de idades - começaram a namorar quando ela tinha 16 anos e ele 32 -, mas também pelo caráter ciumento de Miguel Silva, que terá sido o principal fator para o crime que ocorreu num apartamento onde ambos residiam, em Faro.



No dia 27 de setembro, Miguel estrangulou-a com um fio elétrico e manteve segredo até ao dia seguinte, quando tentou matar-se, ameaçando que se atirava do sétimo andar do prédio. Foi demovido pelas autoridades, que depois encontraram o corpo de Regina.



Ontem, Miguel Silva remeteu quaisquer declarações para o final do julgamento.