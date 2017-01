Homicida agride mulher e menor

O que achou desta notícia?







Óscar Garcia, de 38 anos, saiu em liberdade condicional em março do ano passado, após ter cumprido 13 anos de cadeia. Foi condenado, em 2003, por matar um tio e balear a mãe, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo. Três meses depois, o homem agrediu a companheira e a filha menor desta, de 15 anos, em Ermesinde. Foi novamente preso e vai ser agora julgado no Tribunal de São João Novo, no Porto.O Ministério Público (MP) imputa a Óscar dois crimes de violência doméstica. Segundo a acusação, o homem mentiu à nova companheira e disse-lhe que tinha estado na cadeia a cumprir pena por tráfico de droga. O casal começou a ter problemas rapidamente, uma vez que o homem se recusava a trabalhar. A vítima tentou terminar a relação, mas o arguido não aceitou e nessa altura começaram as agressões.Diz o MP que no dia 26 de junho do ano passado a mulher foi espancada com violência e ameaçada com duas facas. Nessa altura a filha da vítima, de 15 anos, saiu em sua defesa e conseguiu tirar uma faca ao agressor. O homem fez-lhe várias ameaças e a menor acabou por entregar a arma, sendo depois também alvo de maus-tratos. Mãe e filha ficaram nesse mesmo dia presas em casa durante várias horas.Durante cerca de um mês, as agressões continuaram. O homem chegou a mostrar à companheira um recorte de jornal com uma notícia sobre os crimes que tinha já cometido e disse que não teria problemas em matá-la também. Receosa, a vítima apresentou queixa.