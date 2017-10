Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida ‘apenas’ queria conversar

Hugo Gonçalo, de 14 anos, morreu dois dias após ter sido agredido.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:56

Mário Sousa, conhecido como ‘Fumado’, confessou ontem, no Tribunal de S. João Novo, Porto, ter agredido Hugo Gonçalo, de 14 anos, em agosto do ano passado, que morreu dois dias depois no hospital. Afirmou, porém, que nunca teve a intenção de matar e que pretendia apenas "conversar de homem para homem".



"Cruzei-me com o Gonçalo e com a Cátia [namorada] na rua. Disse-lhe para falarmos e para me dizer na cara aquilo que dizia no Facebook", contou Mário Sousa, que admite ter fugido quando a vítima caiu no chão.



"Não o socorri porque tinha medo que os amigos dele viessem atrás de mim", disse ainda, acrescentando que, com medo de ser incriminado, atirou depois para um campo abandonado o mosquetão de porta-chaves que usou na agressão, em Baguim do Monte, Gondomar.



A mãe de Hugo Gonçalo contou que perdeu o único filho, com o qual tinha uma relação muito confidente. "Ainda estou a ser acompanhada por um psicólogo e a ser medicada. Ele contava-me tudo e nunca se envolveu em agressões", afirmou.



A defesa apresentou um pedido de indemnização.