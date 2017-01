Homicida das três brasileiras arrisca pena superior a 100 anos





Dinai Alves Gomes matou a namorada, a irmã da namorada e outra jovem depois de saber que a mulher, que vivia no Brasil com dois filhos, estava em Portugal. Tudo indica que foi isso que precipitou a morte das três mulheres, cujos corpos só foram encontrados seis meses após o crime. As famílias no Brasil ficaram em choque com a notícia da morte das jovens.



Concluída a investigação em sede policial, o inquérito foi remetido ao juízo da 11ª Vara Federal de Minas Gerais, no Brasil, para ser apreciado. O juiz vai agora decidir se o caso segue para julgamento.Dinai Alves Gomes matou a namorada, a irmã da namorada e outra jovem depois de saber que a mulher, que vivia no Brasil com dois filhos, estava em Portugal. Tudo indica que foi isso que precipitou a morte das três mulheres, cujos corpos só foram encontrados seis meses após o crime. As famílias no Brasil ficaram em choque com a notícia da morte das jovens.

O que achou desta notícia?







35.7% Muito insatisfeito

35.7%





64.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







35.7% Muito insatisfeito

35.7%





64.3% Muito satisfeito Outras 14 pessoas também já deram o seu contributo pub

Quando os corpos de Michelle Santana (grávida), Lidiana Santana e Thayane Dias foram encontrados em agosto numa fossa de um hotel para cães e gatos em Tires, Cascais, já havia um suspeito - Dinai Alves Gomes, namorado de Michelle e funcionário do hotel.Nessa altura, Dinai já não estava em Portugal, mas acabou por ser detido, pouco tempo depois, em setembro, no Brasil, para onde tinha fugido. A Polícia Federal concluiu agora a investigação e o homem, de nacionalidade brasileira, está indiciado por três homicídios qualificados, roubo, ocultação dos três cadáveres e invasão de dispositivos informáticos.Dinai arrisca uma pena pesada. "Se somadas, as penas ultrapassam os 100 anos. O investigado está preso provisoriamente desde 5 de setembro de 2016, tendo a sua prisão temporária sido convertida em preventiva", refere a Polícia Federal, realçando a "intensa cooperação entre as polícias do Brasil e de Portugal".