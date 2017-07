Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida de idosa fica em silêncio no tribunal

Homem matou e congelou mulher para roubar 150 euros.

Por Francisco Manuel | 08:28

Paulo Picado confessou aos inspetores da PJ de Aveiro o assalto e a morte de Maria de Lurdes, em maio, em Estarreja. Mas esta quinta-feira, quando foi ouvido pelo juiz em primeiro interrogatório, optou por não prestar declarações.



No entanto, as provas apresentadas pelos inspetores não deixaram dúvidas ao magistrado: o homicida vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



O crime foi descoberto a 29 de maio, mas terá ocorrido alguns dias antes. Tudo indica que o operário da construção civil, de 44 anos, bateu à porta da casa de Maria de Lurdes, em Adou de Cima, Salreu. A antiga padeira conhecia-o porque era irmão de uma antiga vizinha e deixou-o entrar.



O homem queria o dinheiro da reforma da idosa, mas, como esta reagiu, Paulo Picado disse que se assustou. Maria de Lurdes sofreu ferimentos na cabeça e estaria inconsciente, mas viva, quando Paulo a colocou na arca frigorífica.



Foi ali que a vizinha Maria Irene a encontrou, quando procurava a idosa juntamente com o irmão desta. Paulo Picado, que tem hábitos de consumo de álcool, roubou 150 euros. Foi detido na passada terça-feira.