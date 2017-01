Homicida de Macedo de Cavaleiros ouvido em tribunal

Marido mata mulher com dois tiros na cabeça

Cândida Cepeda Alves, de 55 anos, foi atingida com dois tiros na cabeça.









O homem suspeito de assassinar a mulher em Macedo de Cavaleiros, está a ser ouvido na tarde deste sábado no tribunal de Torre de Moncorvo.O CM apurou que o homem confessou o crime às autoridades. As feridas que apresentava - que inicialmente se julgava terem resultado de uma tentativa de suicídio com uma machada - serão, afinal, muito superficiais.O crime aconteceu num contexto de violência familiar que há muito se repetia. A vítima,