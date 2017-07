Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida de taxista tem historial de violência

Vítor Valério chegou a ameaçar antigas companheiras.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 10:33

Vítor Valério Coquinha, o homem de 48 anos que foi detido pelo homicídio do taxista José Pacheco, de 73, em Monchique, na noite da passada terça-feira, tem um historial de violência doméstica.



Segundo o CM apurou, o suspeito, que também tem problemas relacionados com o consumo excessivo de álcool, chegou a ameaçar as anteriores companheiras, tendo recorrido, nalgumas ocasiões, a armas.



O presumível homicida foi detido pela GNR de Monchique, depois de ter sido imobilizado e retido por populares que se encontravam no snack-bar A Fonte, na estrada entre Monchique e Alferce, aquando do crime.



Este, tal como o CM noticiou, terá tido contornos passionais, pois o homicida suspeitava de que a atual companheira tivesse uma relação com o dono do estabelecimento.



Este estava ao lado do taxista quando Vítor disparou e errou a pontaria, matando José Pacheco.



PORMENORES

Tentou esconder-se

Vítor Valério Coquinha foi ontem apresentado ao Tribunal de Portimão pela GNR para primeiro interrogatório judicial. Tentou esconder-se atrás dos militares, para evitar ser fotografado ou filmado. Já lá tinha estado na véspera, mas a diligência transitou para o dia de ontem.



Prisão preventiva

O homicida esteve ontem durante várias horas dentro do Tribunal de Portimão. Foi ouvido por um juiz de instrução criminal e colocado em prisão preventiva, na cadeia de Silves, a aguardar julgamento.