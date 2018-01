Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida leva 18 anos e é preso no tribunal

Rogério Moniz, 48 anos, foi condenado pela morte violenta do ex-patrão durante assalto.

Por Fátima Vilaça | 08:48

A"deplorável conduta" e "ausência total de arrependimento e consciência de que errou" levaram o Tribunal de Guimarães a condenar a 18 anos de cadeia Rogério Moniz, de 48 anos, pela morte do ex-patrão, durante um assalto, em março de 2009, em Santo Ovídeo, Fafe.



O arguido, que há um ano foi preso no Brasil, onde se tinha refugiado após o homicídio violento, ficou em choque quando ouviu a presidente do coletivo de juízes decretar a sua detenção imediata, precisamente devido ao perigo de fuga para aquele país.



A mulher de Rogério Moniz não conseguiu conter as lágrimas durante a leitura do acórdão, assim que percebeu que o marido seria detido de imediato. Ainda dentro da sala de audiências, foi autorizada a abraçar Rogério e os dois choraram, desesperados.



A defesa já anunciou que vai recorrer da pena e da prisão preventiva do homicida, que estava em liberdade desde que regressou do Brasil.



O crime aconteceu a 12 de março de 2009. Rogério Moniz e Eduardo Oliveira - que foi julgado em maio do ano passado e condenado a 19 anos e meio de prisão - combinaram assaltar António Lopes, dono de um posto de abastecimento de combustíveis, em Fafe.



Os dois homens, que tinham trabalhado para a vítima, acreditavam que o empresário teria consigo cerca de 1500 euros. Mas o assalto correu mal, António Lopes terá reconhecido os assaltantes, e acabou morto à pedrada. O corpo foi abandonado no canil de uma casa abandonada.