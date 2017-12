Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicidas da 'Máfia de Braga' entregam 1,4 milhões ao Estado

Valor não reverte para o pagamento das indemnizações no valor total de 700 mil euros.

Por Ana Isabel Fonseca e Tânia Laranjo | 22.12.17

Três dos seis arguidos condenados à pena máxima na quarta-feira no processo da Máfia de Braga viram o saldo das suas contas e outros bens, tudo no valor total de 1,4 milhões de euros, serem declarados perdidos a favor do Estado. Este valor, que tinha sido já apreendido a Pedro Bourbon, Emanuel Paulino e Hélder Moreira, não irá reverter para o pagamento das indemnizações de mais de 700 mil euros a todos os lesados.



Só a filha de João Paulo Fernandes, que foi raptado e assassinado em março de 2016, tem direito a uma indemnização de 500 mil euros. Os pais do empresário devem receber 80 mil euros pelos danos. Os outros beneficiários são a ex-mulher de João Paulo e a Mercedes, da qual saíram os carros usados no rapto do empresário.



Em causa está o facto de o Tribunal de São João Novo, no Porto, entender que este dinheiro e todos os bens tiveram origem ilícita, ou seja, resultaram da prática de crimes. Sendo assim, o Estado nestes casos declara todos os valores perdidos em seu favor.



Existem, no entanto, outros imóveis, carros e valores monetários que podem reverter para o pagamento das indemnizações aos lesados. Pelo menos Hélder Moreira, dono do armazém onde o corpo do empresário foi dissolvido em ácido sulfúrico, tem dinheiro e bens em sua posse. Existe também uma nota de crédito de 400 mil euros referente a uma dívida que uma empresa tinha para com a vítima. Paulino tornou-se de forma ilícita o beneficiário desse valor e, quando receber, esse dinheiro também irá reverter para as indemnizações.



Recorde-se que seis arguidos foram condenados à pena máxima e dois a penas suspensas. Luís Filipe Monteiro, cunhado do bruxo, foi ilibado do homicídio e rapto do empresário. Estava na cadeia desde maio de 2016 e foi libertado após a leitura do acórdão.



Frios e cautelosos

Os juízes referem no acórdão que os arguidos revelaram ter personalidades desviantes e que mostraram um modo de execução "frio e cauteloso".



Vários recursos

Pedro Bourbon, os irmãos Adolfo e Manuel, o bruxo, Hélder e Rafael Silva vão recorrer da pena máxima aplicada. Os advogados de defesa mostraram-se descontentes com a decisão.



Pais muito emocionados

Os pais de João Paulo Fernandes ficaram muito emocionados quando souberam que os arguidos levaram a pena máxima.