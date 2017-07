Homicidas de português condenados

Trio que executou Nuno Torres apanha 25 e 26 anos.

Por Magali Pinto | 09.07.17

Nuno Torres, 39 anos, tentou resistir até à última para evitar que um casal roubasse a sua loja de informática e venda de relógios em Fortaleza, no Brasil. Mas a dupla de assaltantes estava armada.Nuno Torres caiu por terra ao ser atingido com cinco tiros - dois na cabeça, dois no ombro e um no tórax. Agora o casal foi condenado a 25 anos e seis meses de cadeia. O mandante do crime apanhou 26 anos. O homicídio aconteceu em outubro do ano passado.As imagens do sistema de videovigilância captaram todos os passos dos assaltantes bem como a morte do português, que quatro meses antes tinha sido pai. Nuno, natural de Penafiel, vivia no Brasil há apenas quatro anos. Tinha combinado encontro com os falsos clientes através do Facebook.Em julgamento, o casal disse que apenas cumpria ordens do mandante do crime. Já estão os dois na cadeia.A seguir ao assalto, a dupla colocou-se em fuga mas foi apanhada pela Polícia Militar. Depois do casal capturado, a polícia chegou ao membro do grupo que liderou o assalto. Os três foram agora condenados.Quando a dupla se colocou em fuga um homem que passava no local ainda tentou travar o casal, mas foi atingido a tiro num pé. Apesar da confusão, a mulher conseguiu recolher os relógios que tinham caído ao chão e roubou-os. Foram depois recuperados.