Homicidas trocam 8 mil euros no casino

Depois do assalto a um blindado no Continente do Lourel e de na fuga terem matado a tiro um condutor, na A16, foram trocar moedas por notas.

Por Sérgio A. Vitorino e Henrique Machado | 01:30

Encontraram-se às onze da manhã, na Pontinha, já com o roubo planeado e as armas distribuídas. Três horas depois, naquele 28 de fevereiro de 2016, estavam a assaltar uma carrinha de valores no Continente do Lourel, Sintra. Na fuga, despistaram-se e tentaram roubar três carros na A16. Num deles seguia João Carlos Silva. O empresário não parou e acabou atingido a tiro.



Morreu em plena autoestrada. Horas depois, um dos homicidas trocou 8100 euros em moedas, roubados, por notas no Casino de Lisboa.



Os seis operacionais do roubo mortal foram agora acusados pelo Ministério Público de Sintra. Fábio (32 anos), ‘Amarelas’ (36), ‘Gordo’ (30), ‘Doces’ (33), ‘Corvo’ (36) e ‘Play’ (40) estão presos. Quatro cúmplices estão acusados de esconder armas. O grupo é do Casal da Mira, na Amadora, e já tinha vários roubos armados antes do Lourel.



Alguns conheceram-se na cadeia, afirma a acusação sustentada numa investigação da Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ. Um Audi, roubado por carjacking, levou os seis operacionais - com um rotativo azul a fingir ser da polícia. Deixaram um BMW a 7 km e, junto ao Continente, um terceiro carro. Distribuíram-se, com uma pistola, um revólver do séc. XIX e duas caçadeiras, e comunicavam por ‘walkie-talkies’. Assim que a carrinha chegou ao Continente, dispararam aos pneus. Um tiro de caçadeira fez ricochete e feriu com gravidade ‘Gordo’ num pé. Na fuga, com 8100 euros em moedas, despistaram-se na A16. Fábio ficou a sangrar e desmaiado.



Foi então que tentaram o carjacking a João Silva, que seguia com a mulher e a filha de 6 anos para o aniversário da filha mais velha. A acusação diz que foi ‘Amarelas’ a disparar, matando o condutor de 49 anos. Ainda atiraram contra a viatura onde iam três irmãs mas só pararam o terceiro carro, fugindo nele para onde tinham o BMW, desfazendo-se de roupa na fuga.



Esconderam-se em casa e ‘Corvo’ foi depois trocar as moedas por notas no Casino de Lisboa.



PORMENORES

Ladrão morto era amigo

Paulo ‘Bigodes’, o assaltante que morreu no ataque à carrinha de valores do Continente do Barreiro, em outubro de 2016, estava relacionado com o grupo do Lourel, diz a acusação.



Matrículas falsas

Um funcionário da Peugeot mandava fazer as chapas de matrícula que depois usavam nos carros dos assaltos. A ligação vai ser investigada.



Atacaram ourivesaria

A 25 de janeiro de 2016, membros do gang assaltaram uma ourivesaria em Pero Pinheiro, Sintra. Fizeram um disparo de caçadeira: o lote da munição foi relacionado ao crime do Lourel.