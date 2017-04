Hortas urbanas vão ter campos de linho e seda

"Com esta microprodução de fibras pretende-se criar um campo de experimentação e recuperar uma importante base de conhecimento", disse o presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.



As hortas urbanas do Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, vão acolher o cultivo do linho e da seda, no âmbito de um projeto definido como inovador que é promovido pela autarquia e pela Saber Fazer, envolvendo ainda o Museu da Indústria Têxtil e as escolas do concelho.Serão dois talhões de terreno, com 100 metros quadrados cada um, que irão receber este projeto singular – concretizado unicamente na Fundação de Serralves, no Porto, e agora em Vila Nova de Famalicão – que tem como objetivo desenvolver um programa integrado de produção-aprendizagem dedicado à educação e também à investigação do têxtil, pretendendo recuperar saberes milenares desta região.O projeto conta com duas vertentes, um curso de longa duração cujas inscrições se encontram já esgotadas e várias oficinas destinadas às escolas e também ao público em geral. Irá percorrer todas as etapas da produção do linho e da seda, desde a plantação, cultivo, tecelagem e tinturaria natural, sendo que, para a concretização em específico desta última etapa, serão cultivadas plantas tintureiras. O curso de longa duração arranca já amanhã, a partir das 09h30, com 25 participantes oriundos de todo o País.