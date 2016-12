Hospitais ganham prenda de milhões

O que achou desta notícia?







Uma verba de 19,1 milhões de euros vai ser aplicada em novos equipamentos e na realização de obras nos hospitais e serviços de urgência básica do Algarve, até 2019.O Governo já aprovou o plano apresentado pelo Centro Hospitalar do Algarve (CHA). A maior fatia do investimento, cerca de 11 milhões, será disponibilizada já no próximo ano. Tiago Botelho, da Administração Regional de Saúde (ARS), revela que um investimento desta dimensão já não acontecia há cerca de "15 anos".Segundo este responsável, o dinheiro permitirá, por exemplo, a compra de novos "aparelhos de TAC" e de um conjunto de "equipamentos para efetuar cardiologia de intervenção". Será, assim, possível reduzir o tempo de espera dos doentes e evitar o recurso a privados para exames.Em relação a obras, no hospital de Faro serão criadas melhores condições nas enfermarias de internamento e relocalizados serviços, enquanto em Portimão haverá uma reorganização dos serviços de urgência e a pintura do edifício.