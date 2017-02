Hospitais voltam a ter macas nos corredores

Cristóvão Norte conclui que este é mais um sinal da "deterioração" dos cuidados hospitalares na região.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As macas com doentes estão de volta aos hospitais de Portimão e Faro. A garantia é do deputado do PSD Cristóvão Norte, que fala em "doentes jazidos nos corredores das Urgências, em macas, dias a fio". O Centro Hospitalar do Algarve (CHA) garante que só há doentes nessas condições, nas Urgências, "a aguardar diagnóstico e encaminhamento clínico: alta ou internamento".Em nota enviada às redações, o deputado, eleito pelo Algarve, adianta que foi "informado por médicos, enfermeiros e familiares de doentes" da existência de utentes em macas. "Nos últimos dias, nos hospitais de Faro e Portimão, têm-se avolumado doentes nos serviços de observação e decisões de internamento sem que estejam disponíveis camas para [os] acolher", avança Cristóvão Norte. "São muitas vezes pessoas de idade, que precisam de tratamento físico, às quais se deve uma especial e reforçada obrigação de cuidar bem".Já o CHA assegura que "não existem doentes internados em macas nos corredores das Urgências". Mas confirma, "nos últimos dias, um afluxo e sobrecarga dos serviços de Urgência, em resultado do agravamento das condições climatéricas" e que "um número muito reduzido de doentes com necessidade de internamento se encontra transitoriamente nos respetivos serviços de destino, a aguardar cama, sob supervisão médica e da equipa de enfermagem dedicada às suas necessidades".