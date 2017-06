‘Hospital’ para animais marinhos abre em Ílhavo

A inauguração foi liderada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, depois de uma visita ao espaço, destacou a importância da infraestrutura. "Assistimos ao triunfo das causas da ecologia e do mar, que não eram evidência há algumas décadas", referiu.Presente esteve também a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que reforçou a importância do ECOMARE para a região e para o País. "Este laboratório com dois centros vai passar a ser uma referência a nível internacional", disse durante a inauguração, ontem de manhã.