Hotéis em alerta com queixas falsas de turistas

Britânica diz que foi proibida de usar burkini numa piscina. Hotéis desconhecem queixa de mulher.

Por Rui Pando Gomes e João Mira Godinho | 01:30

Os empresários hoteleiros do Algarve e as autoridades desconhecem o caso da mulher britânica que diz ter sido impedida de estar na piscina de uma unidade hoteleira por estar a vestir um burkini - um fato de banho que cobre o corpo todo. Os empresários desvalorizam o caso e dizem estar em alerta com as reclamações falsas dos turistas que passam férias na região.



Maryya Dean Rajkumar, de 36 anos, disse à imprensa inglesa que estava na piscina do empreendimento, em Albufeira, a 21 de julho, quando um responsável do espaço se aproximou e lhe disse que tinham recebido uma queixa por ela estar a usar burkini. Segundo a turista, o homem disse-lhe que aquele fato não era aceitável para a cultura portuguesa.



Maryya, que estava com a cunhada - que tinha também um burkini - e os quatro filhos - que usavam fatos de banho - deixou a piscina e conta que não a voltou a utilizar durante as férias.



Para Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o caso "não tem fundamento", pois "ninguém sabe onde aconteceu".



O representante dos hoteleiros lembra que a região é conhecida por ser "muito tolerante" com questões culturais e religiosas. Elidérico Viegas alerta que foram registadas anteriormente várias "reclamações falsas", de alegados casos de intoxicações, e que já foram apresentadas em Inglaterra ações judiciais contra turistas.



Editou livro sobre problemas mentais que enfrenta

Chama-se ‘Aprisionamento psicótico’ (‘Psychotic imprisonment’, em inglês) e é o livro que Maryya Dean Rajkumar editou em maio deste ano. Nele, a britânica, nascida no Paquistão, descreve a luta que trava, desde os 5 anos, contra a bipolaridade e a depressão.



A capa, refere, retrata a sua vida, dividida entre o que chama "lado negro e o paraíso".



A semana de férias em Albufeira, com a cunhada, os quatro filhos e outros familiares, seria para Maryya descontrair, mas a situação "afetou todo o grupo", disse.



Fato de banho criado "para dar liberdade"

O burkini, um fato de banho que cobre o corpo todo, foi criado há 13 anos por Aheda Zanetti, estilista que se dedica sobretudo a criar coleções para muçulmanas. "Quando o inventei, em 2004, foi para dar liberdade às mulheres, não para a tirar", escreveu no ano passado no ‘The Guardian’.



Autarcas querem proibição apesar de decisão na Justiça

Em França, no verão passado, cerca de 30 autarcas de zonas balneares proibiram o uso de burkinis nos areais. A decisão causou polémica e o caso chegou ao Conselho de Estado francês (a mais alta instância de justiça administrativa naquele país) que, no final de agosto de 2016, decidiu que as proibições eram ilegais.



Num desafio a esta decisão, pelo menos 20 autarcas mantiveram em vigor os decretos municipais que permitiam à polícia multar mulheres que estivessem nas praias com burkinis a cobrirem o corpo todo. Isto enquanto as opiniões se dividiam entre aqueles que defendiam a proibição e os que eram contra ela. A direita francesa chegou a pedir que a proibição do uso de burkini fosse decretada a nível nacional. Entretanto, com o fim do verão do ano passado, a polémica acalmou.



Já em junho deste ano, o presidente da Câmara de Lorette, localidade a sul de Lyon, voltou a desafiar a decisão judicial e decretou a proibição do uso de burkinis num novo parque aquático na localidade. A decisão foi contestada com diversas queixas em tribunal e o autarca retirou a proibição e foi condenado a pagar indemnizações.



No início deste mês, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem deu parecer favorável à lei, na Bélgica, que proíbe o uso de burqas em público, que está em vigor desde 2011.



Falsas intoxicações alimentares usadas para burlar hotéis

Em junho deste ano, as autoridades britânicas avisaram os turistas daquele país de que podiam ser acusados criminalmente se fingissem uma intoxicação alimentar para não pagar a conta do hotel. Em 2016, só em Maiorca, Espanha, os prejuízos com a burla foram calculados em 50 milhões de euros.



Burlões escolhem pacotes ‘all inclusive’

Os turistas burlões escolhem pacotes de férias ‘all inclusive’ (com tudo incluído) no preço do hotel, para que a indemnização que recebem pela falsa intoxicação alimentar seja maior.



Advogados propõem esquema aos turistas

Escritórios de advogados ingleses estabelecidos em Espanha são suspeitos de propor o esquema fraudulento aos turistas. Agências de viagens britânicas também já foram acusadas do mesmo.



Portugal também afetado por fraude

As falsas intoxicações alimentares são mais comuns em Espanha, mas também já foram detetados casos em unidades hoteleiras portuguesas e, em particular, no Algarve. As autoridades dizem estar atentas a esta fraude.



"Imagem não é beliscada em nada", garante Desidério Silva, presidente da Região Turismo do Algarve

CM – Como comenta a acusação da turista que diz ter sido expulsa de piscina de um empreendimento em Albufeira por estar com um burkini?

Desidério Silva – Não interpreto porque não conheço a situação, não sei se aconteceu ou o que aconteceu.

CM – A imprensa britânica noticia a situação com o testemunho da turista...

Desidério Silva – A imprensa britânica pode escrever o que quiser. Um turista pode chegar a Inglaterra e dizer o que quiser. Não vou comentar isso.

CM – Mas a imagem do turismo e do Algarve como destino não pode ser afetada?

Desidério Silva – Acho que não. Não é com uma situação destas. A imagem do Algarve não é beliscada em nada com esta história.