Hotéis procuram 3 mil pessoas

Falta de mão de obra antecipa época de recrutamento.

Por Rui Pando Gomes | 10:19

Os hotéis do Algarve precisam de contratar mais de três mil trabalhadores para conseguirem funcionar nos meses de época alta.



As ações de recrutamento já começaram em algumas unidades turísticas da região. Segundo Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, algumas unidades "antecipam" a época de recrutamento "para não serem confrontados com a falta de mão de obra". Com o aumento de turistas e a recuperação "progressiva" das taxas de ocupação, que caíram a pique em 2008, os hotéis algarvios têm uma maior necessidade de trabalhadores.



O Pestana é um dos grupos hoteleiros que lançou uma ação de recrutamento, que começa dia 2 de fevereiro, a partir das 9h00, no Pestana Alvor Praia.