Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hotel de cinco estrelas ao lado das Convertidas

Aprovação deverá ocorrer até finais de fevereiro e o convento será um museu digital.

Por Secundino Cunha | 08:34

O terreno e as casas junto ao Convento das Convertidas - em que Mesquita Machado pretendia instalar a pousada da juventude e cujo processo está em julgamento por alegada tentativa de beneficiação do genro - vão ser a base de edificação de um hotel de cinco estrelas, cuja construção deverá iniciar no próximo mês de março.



O Hotel Plasza Central terá 110 quartos e a fachada corresponderá à casa senhorial que ladeia o convento. Este, por sua vez, sofrerá obras para a instalação de um museu digital, num investimento que contará com o apoio do Plano de Desenvolvimento Rural 2020, através do Turismo do Porto e Norte.



O projeto do hotel está há cerca de um ano na Câmara Municipal de Braga à espera de aprovação. O despacho deverá ser dado dentro de um a dois meses. "Há apenas alguns aspetos técnicos a acertar, o que, presumo e espero, estará resolvido em breve", disse ao CM Ricardo Rio, presidente da câmara.



"Trata-se de um projeto importantíssimo para a cidade e que, juntamente com o Vila Galé (hotel que está a ser instalado do edifício do antigo Hospital de S. Marcos), que deve estar pronto no verão, ajudarão ao tão ansiado crescimento turístico da cidade e da região", acrescentou o autarca.



Nesta altura, Braga conta com seis hotéis de qualidade superior, na cidade e no Bom Jesus, com um total de cerca de mil camas, mas essa oferta tem-se revelado insuficiente para a crescente procura.



O Hotel Plasza Central, que terá jardins e piscina exterior, promoverá a recuperação de um imóvel de grande valor arquitetónico.