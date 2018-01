Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hotel em Santa Apolónia com mais de 119 quartos

Das dez candidaturas apresentadas, foram aprovadas seis pela Infraestruturas de Portugal.

Por Edgar Nascimento | 09:09

Foram apresentadas dez candidaturas para a instalação e exploração de um hotel na estação de Santa Apolónia, em Lisboa.



Destas, seis foram aprovadas pela Infraestruturas de Portugal (IP): The House Ribeira Hotel, M&J Pestana, Grupo Visabeira e Empreendimentos Turísticos Montebelo - Sociedade de Turismo e Recreio, Hoti-Star Portugal Hotéis, Barceló-Arriendiamento Hoteleiro e Salvor - Sociedade de Investimento Hoteleiro.



"Os candidatos aprovados têm agora até ao próximo dia 15 de março para a apresentação de propostas", explica a IP. O procedimento irá compreender a "apresentação e avaliação das versões iniciais das propostas, negociação e avaliação das versões finais", culminando na decisão de adjudicação ou de não adjudicação.



A unidade hoteleira terá uma tipologia de quatro estrelas ou superior e um mínimo de 120 quartos, pelo prazo de 35 anos. A adjudicação inclui também a realização de obras de renovação da estação.



A Estação Ferroviária de Santa Apolónia foi inaugurada a 1 de maio de 1865. Serve a Linha do Norte, incluindo os urbanos da Linha da Azambuja, e os comboios internacionais, e é desde 2007 uma das estações terminais da Linha Azul do Metropolitano de Lisboa.



A nave da estação ferroviária tem 117 metros de comprimento e 24,60 de largura, contando com seis vias de circulação.



Em 2008, António Costa, então presidente da Câmara de Lisboa, defendeu que a hipótese de encerrar o tráfego ferroviário em Santa Apolónia deveria ser equacionada no contexto da expansão da Gare do Oriente.