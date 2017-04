Hotel espanhol confirma que expulsou estudantes por vandalismo

O hotel onde estava alojado um grupo de 800 estudantes portugueses do ensino secundário confirmou este sábado que expulsou os jovens por danos e vandalismo verificados nos últimos dias.



"Sim, destruíram muitas coisas, temos muito prejuízo, mas só vamos falar sobre isso na segunda-feira", disse fonte do hotel Pueblo Camino Real, em Torremolinos, que remeteu mais explicações para uma conferência de imprensa a realizar na segunda-feira.



Os estudantes portugueses do ensino secundários estavam no hotel durante uma viagem de finalistas e terão causado danos de milhares de euros, segundo as autoridades espanholas.









Segundo o jornal espanhol El Pais, os jovens foram expulsos pela direção da estância balnear depois de terem "destruído azulejos, atirado colchões pelas janelas, esvaziado extintores nos corredores do hotel e colocaram uma televisão na banheira", entre outros danos.



Segundo o jornal, os responsáveis fizeram queixa junto das autoridades, alegando que nunca havia acontecido "nada igual".



Em declarações à Lusa, fonte do hotel remeteu mais informações sobre o caso para uma conferência de imprensa a realizar segunda-feira.



Os jovens encontravam-se naquela estância turística a participar numa viagem de finalistas do ensino secundário.



Por seu turno, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse que os serviços consulares já estão a acompanhar o caso e que os estudantes "encontram-se bem".



Segundo o secretário de Estado, a empresa que organizou a viagem "tinha seguro", mas o hotel em questão "entende que o seguro não é suficiente para cobrir" os danos causados.



A polícia portuguesa está a acompanhar o caso em colaboração com as autoridades espanholas.



Milhares de estudantes do ensino secundário portugueses estão em várias localidades do sul de Espanha em viagens de finalistas.



Benalmádena, Marina D'Or e Punta da Umbria são alguns dos destinos escolhidos.



O hotel localiza-se em Los Álamos, uma zona de Torremolinos, perto de Benalmádena.Segundo o jornal espanhol El Pais, os jovens foram expulsos pela direção da estância balnear depois de terem "destruído azulejos, atirado colchões pelas janelas, esvaziado extintores nos corredores do hotel e colocaram uma televisão na banheira", entre outros danos.Segundo o jornal, os responsáveis fizeram queixa junto das autoridades, alegando que nunca havia acontecido "nada igual".Em declarações à Lusa, fonte do hotel remeteu mais informações sobre o caso para uma conferência de imprensa a realizar segunda-feira.Os jovens encontravam-se naquela estância turística a participar numa viagem de finalistas do ensino secundário.Por seu turno, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, disse que os serviços consulares já estão a acompanhar o caso e que os estudantes "encontram-se bem".Segundo o secretário de Estado, a empresa que organizou a viagem "tinha seguro", mas o hotel em questão "entende que o seguro não é suficiente para cobrir" os danos causados.A polícia portuguesa está a acompanhar o caso em colaboração com as autoridades espanholas.Milhares de estudantes do ensino secundário portugueses estão em várias localidades do sul de Espanha em viagens de finalistas.Benalmádena, Marina D'Or e Punta da Umbria são alguns dos destinos escolhidos.

O que achou desta notícia?







80.3% Muito insatisfeito

80.3% 1.5%

1.5% 1.5%

1.5% 1.5%

1.5% 15.2% Muito satisfeito