Hotelaria com taxas históricas

Hotéis registaram ocupação de 75%.

Por Rui Pando Gomes | 08:12

Mais turistas, mais passageiros no aeroporto de Faro, mais ocupação hoteleira e mais receitas para os empresários ligados ao setor do turismo. Mais tudo, menos os turistas britânicos, que estão a diminuir todos os meses.



O mês passado foi o melhor outubro dos últimos 18 anos para os hotéis algarvios, o que está a permitir aos empresários hoteleiros atingir mais rentabilidade.



As unidades da região estão a atingir taxas de ocupação ao nível dos melhores anos antes do virar do século.



Segundo os dados da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a taxa de ocupação média por quarto em outubro foi de 75,0%, mais 3,1% do que em 2016. Há 18 anos que os números não eram tão animadores para os empresários.



Em termos acumulados, desde o início de 2017, a taxa de ocupação dos hotéis registou uma subida de 2,3% e o volume de negócios um crescimento acumulado de 8,9%.



"Estamos a atingir as taxas ideais que permitem que os empresários voltem a gerir os preços e a ter rentabilidade", admitiu ao CM Elidérico Viegas, que, no entanto, mostra "preocupação" com a quebra do mercado britânico, o principal emissor de turistas para a região, e alerta para a necessidade de "consolidar o aumento da procura".



Mais turistas alemães

Os turistas alemães, segundo os dados da AHETA, foram os que mais aumentaram em outubro. Também foi registada uma subida de franceses, belgas, polacos, suíços e irlandeses.



Pormenores

Concorrentes recuperam

Segundo Elidérico Viegas, alguns destinos concorrentes do Algarve, como o Chipre, Itália ou a Grécia, estão a recuperar da crise e serão uma ameaça nos próximos anos, porque deverão apresentar preços baixos.



8 milhões de passageiros

O Aeroporto Internacional de Faro atingiu ontem os oito milhões de passageiros, segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, um novo máximo anual que supera em cerca de 400 mil o número registado em 2016.