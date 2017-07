Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hotelaria do Algarve tem 5 mil empregos para dar

Valor dos vencimentos é variável, mas ronda os 600 a 700 euros, brutos, por mês.

Por João Mira Godinho | 08:47

A hotelaria algarvia tem vagas para 5 mil funcionários. A maioria dos lugares são para limpeza e empregada de quarto, com vencimentos a rondarem os 600 a 700 euros brutos, por mês.



A estimativa é de Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), referindo que, para fazer face à carência, "as unidades estão a recorrer a trabalho suplementar dos funcionários ou à contratação de empresas de trabalho temporário". Estas empresas utilizam a mão de obra de fora do Algarve, em particular no baixo Alentejo, existindo carrinhas que, diariamente, transportam trabalhadores entre as duas zonas.



Elidérico Viegas destaca que há vagas em todas as áreas, mas as mais desfalcadas são mesmo as de limpeza e dos quartos, situação que se arrasta desde 2008. "Com a crise económica, muitas pessoas emigraram e os imigrantes de outros países, que estavam em Portugal, também se foram embora", explica. "Com isso, as funções em que não é necessária grande formação perderam uma parte importante da mão de obra", conclui.



O Sindicato da Hotelaria e Turismo do Algarve acusa os empresários do setor de não atualizarem os vencimentos e não pagarem as horas extraordinárias que são exigidas, no verão. Isto num ano em que as receitas estão a subir. Elidérico Viegas recorda que "muitas unidades, quando acaba o verão, mantém os funcionários e pagam-lhes ordenados, mesmo que estes não tenham nada para fazer". Algo que, para o presidente da AHETA, "compensa o trabalho suplementar que é necessário" nesta altura do ano. Os empresários da hotelaria também pedem uma flexibilização das leis laborais, que se adapte as características sazonais do Algarve.