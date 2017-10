Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Humberto perdeu o avô nos fogos

António Ferreira, de 82 anos, perdeu a vida quando protegia os seus pertences.

Por Luís Oliveira e Mário Freire | 08:44

Os incêndios dos dias 15 e 16 provocaram a morte a pelo menos 45 pessoas e espalharam o pânico a milhares de pessoas que povoam aldeias dispersas pelas zonas montanhosas dos distritos de Viseu e de Coimbra. Houve povoações cercadas pelas chamas, lugares evacuados e populares em desespero para salvar os poucos bens que tinham - uns conseguiram salvar as casas outros perderam a vida a tentar proteger habitações e animais.



Foi o que aconteceu a António Ferreira, de 82 anos, residente em Lufreu, Penacova. Não abandonou os seus pertences e ficou para trás. Quando tentava poupar um trator e as alfaias agrícolas foi apanhado pelo fogo. Ficou ferido com gravidade, mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital. Humberto Cordeiro é neto de António e lamenta que a coragem do avô lhe tenha levado a vida: "Morreu a salvar os seus bens. Perdeu a vida no local onde se sentia melhor."



Quem também enfrentou as chamas, mas resistiu foi Manuel Correia, de 71 anos, residente em Aldeia Maria Gomes, Pampilhosa da Serra. Ontem, recordou ao CM a noite "de terror que viveu" no dia 15 deste mês. "O fogo abeirou-se rapidamente da aldeia e cercou-a. Os bombeiros ajudaram as pessoas a defenderem-se das chamas. Eu fiquei junto da minha casa e consegui salvá-la a custo de muito trabalho", refere, frisando que as duas casas vizinhas "arderam por completo".



"Foi mesmo o diabo que andou aqui à solta", desabafa, por seu turno, Maria Alice, de 72 anos, que também vive em Aldeia Maria Gomes, onde arderam cinco casas de segunda habitação. Eram casas usadas por pessoas de Lisboa mas que iam com frequência à aldeia. "Como vai ser no próximo Natal?", interroga-se Maria Alice.



Fim de semana registou mais de 100 fogos mas de pouca duração

Cerca de oito centenas de operacionais estiveram ontem envolvidos no combate a incêndios florestais que deflagraram um pouco por todo o País. No entanto, as chamas foram rapidamente combatidas pelos bombeiros e nenhuma das ocorrências durou mais que duas horas.



As condições do tempo não foram tão adversas como estava previsto, mas, mesmo assim, os bombeiros foram chamados a combater mais de 100 incêndios durante fim de semana. Ontem, os bombeiros tiveram muito ativos nos distritos de Viseu, Porto, Santarém, Guarda e Leiria. Registaram-se muitos reacendimentos.



Donativos usados para segundas habitações

Os donativos para apoiar as populações afetadas pelos incêndios de 15 de outubro poderão ser usados na reconstrução das segundas habitações, face à importância económica que têm para o território, disse ontem o primeiro-ministro.



"Para a revitalização de toda a economia e de toda a sociedade de muitos destes concelhos essas segundas habitações são realidades também importantes. Do ponto de vista legal, temos aqui muitas dificuldades - muitas delas não estão cobertas por seguros - e, portanto, a reorientação desses apoios privados para essa realidade pode ser uma forma de o fazer neste momento", afirmou António Costa, após a apresentação do modelo de reconstrução das habitações, que decorreu na Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra. Durante a tarde, António Costa visitou Vale Serrão, localidade onde, segundo o município, 48 habitações foram atingidas pelo incêndio de 15 de outubro, grande parte de segunda habitação.



Simplificar e agilizar todo o processo, é outro dos objetivos do Governo que pretende criar "grandes empreitadas, para recuperações acima dos 25 mil euros e recorrer a construtores locais", disse o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, que acompanhou António Costa. A recuperação destas zonas tem de ser feita com a criação de "mecanismos de autodefesa para melhor se poderem defender do fogo no futuro", disse ainda António Costa, referindo-se às aldeias e parques empresariais.



O chefe do Governo referiu-se ainda ao Programa de Revitalização do Pinhal Interior, que vai ser aprovado num dos próximos Conselhos de Ministros.