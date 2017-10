Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Humilha companheiro e agride a filha menor

Mulher apelidava professor universitário de “velho e pedófilo” e dizia que o homem era gay.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Os episódios de violência começaram em 2008 e prolongaram-se até julho de 2016. Uma empregada de armazém, de 45 anos, maltratou a filha menor, então com sete anos, e o companheiro, um professor universitário. O homem era humilhado e alvo de vários insultos, sendo apelidado constantemente de "velho e pedófilo". Já a criança foi não só insultada, como também agredida com estalos e pontapés. A mãe apertou-lhe várias vezes o pescoço.



A empregada de armazém está agora a ser julgada no Tribunal de São João Novo, no Porto, por dois crimes de violência doméstica. Alega que a filha está a ser instrumentalizada e que o professor, de 59 anos e de quem está separada, quer tirar-lhe a filha. Alegou na contestação que a criança foi perfilhada pelo docente quando era ainda bebé, mas não é sua filha biológica.



A acusação refere que a mulher, que está em liberdade, e o professor viveram juntos durante 14 anos. A certa altura, a empregada de armazém passou a ser agressiva. "És um velho despersonalizado, velho de m... és um filho da p...", dizia a mulher, segundo a acusação.



A arguida dizia ainda que o docente era gay e obrigava-o sempre a dizer onde esteve e com quem. Já à menina, a mãe dizia-lhe que era uma criança "nojenta" e "asquerosa" e que tinha sido a pior coisa que lhe aconteceu. Dava-lhe estalos na cara – a menor chegou a sangrar dos lábios – e palmadas nas pernas.



Desferiu-lhe várias pancadas na cabeça com um estore e apertou-lhe pelo menos quatro vezes o pescoço. Chegou ainda a impedir a menor de comer chocolate. "Não podes, estás gorda demais", disse a mulher à filha, a quem chegou a atirar pratos e copos. "Quis insultar, perturbar, intimidar e vexar o companheiro (...) atingiu ainda a dignidade da menor enquanto ser humano", diz a acusação.



Amiga assistiu a agressões

Pelo menos uma amiga da menor assistiu a parte dos episódios de violência. No processo contou que viu a mulher insultar e agredir também a filha.



Mensagens com insultos

A separação do casal ocorreu em 2015, mas a mulher continuou a agredir e a insultar a filha até julho de 2016. Mandou também mensagens com insultos.



Vítima vive com o pai

A menor, que hoje tem já 15 anos, está a viver com o pai. O processo revela que a vítima passou a sofrer de depressão e também de ansiedade.