Ia a oficinas para furtar os carros

Rapaz de 17 anos conseguiu furtar pelo menos nove veículos.

Por S.A.V. | 09:55

Entrava em oficinas de automóveis para obter informações sobre avarias, em Lisboa. Tudo simulado, uma vez que nem tem carro. Aproveitava a distração dos responsáveis e furtava as chaves das viaturas que estavam para arranjar.



Ia embora para não dar nas vistas e regressava para furtar os carros que estivessem parados na rua.



Com este esquema, o rapaz de 17 anos conseguiu furtar pelo menos nove carros. E como é muito novo para ter carta, cometeu dez crimes de condução sem habilitação legal. Está ainda indiciado de falsificação.



Sempre que podia, furtava também carros estacionados na rua com chave na ignição.



Foi apanhado com várias armas, tal como um amigo de 20 anos. Os dois suspeitos ficaram em liberdade.