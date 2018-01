Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iate à deriva com crianças a bordo

Operação de socorro foi desenvolvida pela Capitania de Portimão.

08:50

Um iate que teve uma avaria no motor junto à praia dos Salgados, em Albufeira, teve de ser rebocado para terra, no sábado à tarde, pelo salva-vidas de Ferragudo.



A bordo da embarcação em perigo encontravam-se 7 adultos e 4 crianças, todos de nacionalidade brasileira.



O iate, com cerca de 17 metros de comprimento, corria o risco de encalhar, dado que se encontrava a 60 metros da costa. A operação de socorro foi desenvolvida pela Capitania de Portimão.