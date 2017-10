Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Identificação de cadáveres reúne peritos

Anfitrião foi a Polícia Judiciária, que organizou um curso entre os dias 9 e 13.

08:44

Três dezenas de peritos de 25 países, dois dos quais não comunitários, estiveram em Portugal para partilharem experiências e informação sobre identificação de cadáveres em cenários de catástrofes.



O anfitrião foi a Polícia Judiciária, que organizou um curso entre os dias 9 e 13.



Entre as conclusões desta formação poderá estar a criação de uma rede europeia informal que reúna as entidades que identificam as vítimas de grandes catástrofes, de que é exemplo Pedrógão Grande.