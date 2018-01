Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Identificado corpo de Laureana Pinto

Professora desapareceu quando a embarcação em que seguia com um homem naufragou.

08:33

Os resultados dos testes de ADN efetuados ao cadáver encontrado a 11 de dezembro, em Angeiras, Matosinhos, foram esta quarta-feira revelados e confirmam que se trata do corpo de Laureana Pinto, a professora de 40 anos que desapareceu no mar quando a embarcação em que seguia com um homem naufragou, junto ao Castelo do Queijo, no Porto.



A mulher deixa dois filhos, de 4 e 11 anos.