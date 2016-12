Idosa colhida com violência por bode

A vítima foi socorrida pelos bombeiros e transportada para o hospital de Santarém. Depois foi transferida para o de Santa Maria, em Lisboa.

Uma mulher de 80 anos está internada no hospital com prognóstico reservado após ter sido colhida com uma marrada de um bode, em Frazão, concelho de Coruche, ao final da tarde de segunda-feira.O caso ocorreu no quintal da residência da idosa, que terá sido atingida pelas costas, sem estar à espera da investida do animal.Era usual o bode andar à solta pelo terreno, sem nunca ter atacado a mulher ou os familiares que residem na propriedade. A marrada provocou-lhe ferimentos ao nível de pulmões e tórax.