Idosa de 83 anos desaparecida em Odemira encontrada com vida

Mulher estava numa mata de eucaliptos, tendo sido transportada para o lar do qual é utente.

10:58

A idosa, de 83 anos, desaparecida em S. Teotónio, Odemira (Beja), desde domingo, foi encontrada esta segunda-feira com vida numa mata de eucaliptos, tendo sido transportada para o lar do qual é utente, revelaram os bombeiros.



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou à agência Lusa que a idosa foi encontrada às 09:29, por populares, durante as operações de busca que foram retomadas às 08h00.



Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, indicou que a octogenária foi encontrada numa mata de eucaliptos, "por uma funcionária do lar" de S. Teotónio envolvida nas buscas.



"A senhora foi encontrada com vida na zona da estrada que liga S. Teotónio à Zambujeira do Mar, no interior de uma mata de eucaliptos perto do Monte da Fontelhinha", precisou.



Segundo Luís Oliveira, "foram avaliados os parâmetros vitais" da idosa, o que permitiu concluir que "está bem, sem sinais de hipotermia".



"Deve ter encontrado algum abrigo para passar a noite, porque só se encontrava molhada dos joelhos para baixo, talvez por andar entre as ervas, e o resto da roupa estava seca", disse.



A mulher, por sofrer de Alzheimer, "tem um discurso incoerente", pelo que não foi possível perceber como desapareceu, acrescentou.



A idosa foi transportada para o lar em S. Teotónio da qual é utente, em regime de Centro de Dia, para poder "tomar um banho quente e para que lhe troquem a roupa", disse o comandante dos bombeiros.



O alerta para o desaparecimento da mulher foi dado aos bombeiros às 16:44 de domingo, o que levou a que fossem efetuadas buscas na zona, envolvendo a corporação e militares da GNR, desde o final da tarde e durante a noite.



As buscas, que esta segunda-feira produziram resultados, envolveram ainda "muitos populares, que se mobilizaram para ajudar, nomeadamente funcionários do lar", realçou o comandante Luís Oliveira.



A operação mobilizou esta segunda-feira 17 operacionais, apoiados por sete veículos, dos bombeiros e da GNR.