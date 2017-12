Idosa desaparecida em Caneças

Mulher de 82 anos foi vista pela última vez perto de restaurante.

Por João Tavares | 19.12.17

Uma idosa de 82 anos está desaparecida desde as 16h30 de domingo na zona de Caneças, Loures. Olivia Galapito foi vista pela última vez junto ao restaurante Saloio, naquela localidade, com vários populares, familiares, agentes da PSP e bombeiros a bater o terreno na esperança de localizar a mulher.



Olivia, que sofre da doença de Alzheimer, foi vista pela última vez vestida com uma saia de xadrez, um casaco castanho e ainda sapatos da mesma cor.



Foram também accionados cães pisteiros da GNR, que vão tentar encontrar alguma pista que possa conduzir até à idosa.



Olivia Galapito saiu de casa para se dirigir à residência de uma neta, na mesma localidade, tendo desaparecido pouco depois.



As buscas continuam.