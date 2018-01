Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa encontrada morta e seminua

Mulher, de 82 anos, estava nua da cintura para baixo.

Por José Durão | 01:30

Só com um casaco polar e um fio de ouro. Foi desta forma que foi encontrado o cadáver de Maria Baptista, de 82 anos, na segunda-feira, ao final da manhã, dentro de uma propriedade, frente ao Centro de Saúde de Mira de Aire, Porto de Mós.



Maria Baptista estava desaparecida desde sábado. O corpo foi encontrado por um morador, que pediu aos proprietários do terreno autorização para colher laranjas. Quando chegou junto às árvores, deparou-se com o cenário macabro. O corpo estava num terreno desnivelado, encostado a um muro.



Pouco depois, a GNR estabeleceu o perímetro de segurança, mas o espaço aberto permitiu a alguns curiosos ver os trabalhos da equipa de investigação. "Tive oportunidade de ver o corpo e vi que estava despido da cintura para baixo", disse o morador Luís Jorge: "Acho muito estranho. Nunca se passaram situações destas em Mira de Aire. No sítio onde ela estava e da maneira como se encontrava, era mesmo muito estranho".



Maria Baptista morava a menos de dois quilómetros do local onde foi encontrada. O marido, que sofre de Alzheimer, está num lar próximo do centro de saúde e Maria Baptista cumpria habitualmente os dois quilómetros que separavam a sua casa do lar para o ver.



Embora as dificuldades motoras a obrigassem a usar um andarilho para se deslocar, quem a conhecia descreve-a como uma mulher ativa. A GNR manteve o cadáver no local até à chegada da Polícia Judiciária, que tomou conta da ocorrência. Não há suspeitas de crime.