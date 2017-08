Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa entrega dinheiro e ouro a falso doutor

Homem disse que era funcionário da Segurança Social e convenceu vítima de que as notas tinham que ser carimbadas.

Por Fátima Vilaça | 01:30

"Gritei por socorro e pedi ajuda, mas já não havia nada a fazer. Nunca mais conseguirei recuperar o meu ouro". Lídia Castro, de 79 anos, não consegue conter o choro quando fala do roubo de que foi vítima, quarta-feira à tarde, em Revelhe, Fafe, quando foi abordada por um falso funcionário da Segurança Social.



A idosa ficou sem 3700 euros em dinheiro e ouro. No mesmo dia, em Moreira de Cónegos, Guimarães, outra idosa, de 85 anos, entregou 3 mil euros a dois falsos funcionários da Segurança Social. A GNR está a investigar.



"Perguntou-me quantos reformados viviam nesta casa e, depois, começou a dizer que vinha da parte da Segurança Social para mostrar aos velhinhos as novas notas de 50 e de 20 euros que iam entrar em circulação", relatou a idosa. Garante que nunca desconfiou do homem, com cerca de 30 anos, bem vestido e bem falante, que a abordou cerca das 17h00, na casa onde vive sozinha. Lídia desconhecia as novas notas e acreditou que as que guardava em casa tinham que ser carimbadas para manterem valor.



Agarrada a uma muleta, a mulher guiou o burlão até ao esconderijo, no quarto, e exibiu os 1200 euros em notas. Depois, foi até ao primeiro andar buscar peças em ouro, no valor de 2500 euros, que também passou para a mão do ladrão.



Só quando o homem saiu apressado, com todos os bens, e entrou num carro branco, onde o esperava um comparsa, a idosa percebeu que tinha sido roubada. Apresentou queixa às autoridades.