Idosa morre afogada em tanque a 100 metros do lar onde vivia

Poço no Cartaxo tinha um metro de profundidade.

17:07

Uma mulher de 87 anos foi encontrada morta num tanque usado para rega, na manhã desta segunda-feira, em Vale da Pinta, no Cartaxo. O acidente deu-se a 100 metros do lar onde a idosa vivia, soube o CM junto de fonte do Comando Distrital de Santarém da PSP.



Os bombeiros do Cartaxo tentaram reanimar a vítima mas sem sucesso. Foi retirada do tanque agrícola já sem vida.



O alerta foi dado por das 11h09.



No local estiveram os Bombeiros e o INEM.