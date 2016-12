Idosa morre carbonizada em incêndio numa habitação

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta para o incêndio urbano, no Ferragial da Corredoura, em Odemira, foi dado às 06h53, tendo uma idosa sido transportada em estado grave para o Serviço de Urgência Básica de Odemira.O comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, Luís Oliveira, precisou que a mulher tinha passado a noite sozinha, numa habitação de familiares, onde ocorreu o incêndio."O fogo, cujas causas são ainda desconhecidas, teve início numa arrecadação da casa, que ficou sem condições de habitabilidade", adiantou.Estiveram envolvidos no combate às chamas, segundo o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Odemira.Além dos bombeiros e da GNR, esteve também no local uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Odemira.