Cobertor elétrico mata idosa em Mêda

O comandante acrescentou que, no incêndio, alegadamente originado por um cobertor elétrico, "ardeu a cama e um pouco do quarto" onde a idosa dormia.



Pelas 09h05 era aguardada a chegada ao local de elementos da Polícia Judiciária da Guarda, disse.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda indicou que foram mobilizados para o local 19 elementos e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Mêda, além da GNR.



Uma mulher com mais de 90 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um incêndio na sua habitação na cidade de Mêda, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil e dos bombeiros.Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mêda, José Lemos, a idosa era a única residente na casa, de construção antiga, situada na avenida principal daquela cidade do distrito da Guarda.José Lemos disse à Lusa que os bombeiros foram alertados pelas 07h45, "quando começou a sair o fumo da casa", e que se deslocaram de imediato para o local, que dista poucos metros de distância do quartel.