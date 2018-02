Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa morta à pancada em visita ao filho e à nora

Maria Sousa, de 81 anos, já não apresentava sinais vitais quando chegou ao hospital.

Por Magali Pinto | 01:40

Maria Sousa, 81 anos, entrou em casa do filho e da nora, uma moradia em Orléans, no Canadá. O que lá aconteceu não se sabe ao certo. A idosa foi levada na semana passada para o hospital, já sem sinais vitais. As marcas existentes no corpo da vítima indiciam que terá sido morta à pancada.



A mulher foi vista a entrar em casa do filho no dia 8 mas só dois dias depois foi levada ao hospital, já morta. O filho, de 40 anos e a nora, de 36, estão detidos, indiciados pelo crime de homicídio. A polícia está a investigar os motivos que levaram às agressões violentas - que se revelaram fatais - contra a idosa.



António Macedo, dirigente do Centro Cultural Português de Kingston, onde a emigrante lusa vivia, referiu que a comunidade portuguesa está em choque. "Não se esperava outra reação, especialmente tendo o caso os contornos que teve".



A nora apresentava alguns hematomas na cabeça, o que indicia que a idosa possa ter resistido ao ataque do casal. O funeral da mulher de 81 anos aconteceu no sábado na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Kingston.

No obituário, a vítima mortal foi descrita como uma "mãe amada pelos seus três filhos".



Emigrante homicida preso até aos 101 anos

Em 2016, Horácio Belo matou a mulher, Laura, à facada, na casa onde viviam, em Castres, França. O emigrante idoso foi agora condenado pelo crime a 20 anos de prisão. Quando acabar de cumprir a pena terá 101 anos. Horácio corria mesmo o risco de ser condenado a prisão perpétua. Nunca explicou o crime em tribunal, onde foram relatados vários casos de violência doméstica. Entregou-se à polícia depois de cometer o crime.