Idosa parte braço e perna no hospital de Portimão

Beatriz Rodrigues tem 84 anos e deu entrada na Urgência do hospital de Portimão, na segunda-feira, com uma infeção respiratória. Dois dias depois, foi internada no serviço de ortopedia com um braço e uma perna partidos.A idosa, segundo os médicos explicaram à família, terá sofrido uma queda na zona de decisão clínica a tentar ir à casa de banho sozinha. A família só foi avisada horas depois do incidente ter acontecido. "A queda terá ocorrido por volta das 09h00, mas só quando fomos fazer a visita é que nos apercebemos de que ela tinha um braço e a perna partidos", lamentou aoa filha Madalena Rodrigues, que apresentou de imediato uma reclamação no livro amarelo da unidade de saúde. "Nós não estamos a exigir um enfermeiro ou um médico por cada doente, mas não percebemos como é que uma idosa de 84 anos cai de uma cama numa zona onde existem vários profissionais de saúde", referiu uma das filhas de Beatriz, que aguarda agora por mais esclarecimentos da unidade de saúde.Questionada pelo, a administração do Centro Hospitalar do Algarve, confirmou a queixa dos familiares de Beatriz e garantiu que vai ser aberto um inquérito interno. Recusou, no entanto, revelar as causas da queda da doente, garantindo que esses dados serão "enviadas diretamente à família".Neste momento, Beatriz Rodrigues está internada no serviço de Ortopedia e aguardava ontem pela decisão dos ortopedistas e anestesistas para a realização de uma cirurgia.