Idosa que vivia sozinha morre em incêndio

Quarto da mulher foi consumido pelas chamas. No local estiveram os bombeiros de Lordelo.

Por Lusa | 10:44

Uma mulher de 74 anos, que vivia sozinha, morreu esta terça-feira vítima de incêndio numa habitação na localidade de Vilela, no concelho de Paredes, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Lordelo.



O alerta foi comunicado às 09h20 e o incêndio na Travessa de Casais deflagrou no quarto onde dormia a vítima, que acabou por ficar carbonizada.



O comandante José Freitas explicou à Lusa que quando os meios de socorro chegaram o quarto já estava tomado pelas chamas.



Os meios da corporação de Lordelo extinguiram o incêndio.



Ao local acorreram 15 elementos dos Bombeiros de Lordelo, com cinco viaturas e dois operacionais da Cruz Vermelha de Vilela.